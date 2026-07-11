Трибьют, поражающий силой отдачи, эпатажностью и оглушительной мощью. Четвёрка диких парней снова разнесёт клуб, ведь им удаётся невероятно точно передать всю силу и интенсивность оригинального звучания культовых Rammstein. Двухчасовое шоу на грани безумия, наполненное спецэффектами, пробирающим звуком, зарядом тестостерона и харизматичной безнравственностью. Бессмертные хиты культовой группы под тяжелые гитарные риффы и глубокий вокал солиста зададут невероятную эмоциональную встряску и порвут танцпол на лоскуты.