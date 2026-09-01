Благотворительный вечер в поддержку Фонда Хабенского. Участница вечера — Кристина Богинская: пение мантр, игра на тибетских чашах и музыкальных инструментах. Миссия Фонда — повышение качества лечения и реабилитации детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Вход: пожертвование в Фонд.