ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Coldplay: фортепианные каверы

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уникальное аудиовизуальное шоу, где звучание мировых хитов Coldplay сольются с бескрайними космическими пейзажами. Тебя ждёт магия авторских фортепианных каверов от талантливого композитора и пианиста Игоря Старкова. Под куполом самого большого планетария в мире, среди медленно плывущих галактик и сверкающих созвездий, Coldplay зазвучит по-новому: тонко, глубоко и романтично. Это будет целое аудиовизуальное путешествие, где каждая нота — как свет мерцающей звезды.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста