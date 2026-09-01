Уникальное аудиовизуальное шоу, где звучание мировых хитов Coldplay сольются с бескрайними космическими пейзажами. Тебя ждёт магия авторских фортепианных каверов от талантливого композитора и пианиста Игоря Старкова. Под куполом самого большого планетария в мире, среди медленно плывущих галактик и сверкающих созвездий, Coldplay зазвучит по-новому: тонко, глубоко и романтично. Это будет целое аудиовизуальное путешествие, где каждая нота — как свет мерцающей звезды.