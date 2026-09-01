Coldplay: фортепианные каверы
наб. Обводного канала, 74Ц
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Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Уникальное аудиовизуальное шоу, где звучание мировых хитов Coldplay сольются с бескрайними космическими пейзажами. Тебя ждёт магия авторских фортепианных каверов от талантливого композитора и пианиста Игоря Старкова. Под куполом самого большого планетария в мире, среди медленно плывущих галактик и сверкающих созвездий, Coldplay зазвучит по-новому: тонко, глубоко и романтично. Это будет целое аудиовизуальное путешествие, где каждая нота — как свет мерцающей звезды.
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