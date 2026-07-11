Музыкальное путешествие по культовым вселенным японской анимации. В этот вечер грандиозный купол планетария превратится в портал между реальностью и вымышленными мирами. Мириады мерцающих созвездий, панорамные космические проекции, кометы и далёкие галактики станут визуальным продолжением легендарных историй, знакомых каждому зрителю. Здесь музыка выходит за рамки привычного формата: темнота зрительного зала, объёмные визуальные эффекты и кристально чистая акустика создают эффект полного погружения. Ты словно окажешься внутри любимого фильма или сериала, переживая заново триумфы и драмы героев прямо посреди бескрайнего открытого космоса. На сцене выступит виртуозный дуэт фортепиано и виолончели. Это удивительное сочетание благородной экспрессии клавиш и глубокого, бархатного, почти человеческого голоса струн раскрывает знакомые композиции с новой стороны. Инструменты тонко передают каждую эмоцию: от затаённой печали и хрупкой нежности романтических сцен до сокрушительной мощи и ярости эпических битв. Камерный живой звук без фонограмм наполнит пространство энергией и подарит ощущение настоящего чуда. В программе концерта — музыка из шедевров анимации: «Атака титанов» (Attack on Titan) «Тетрадь смерти» (Death Note) «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки (музыка Дзё Хисаиси) «Твоё имя» (Your Name) «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer) «Наруто» (Naruto) А также другие легендарные композиции. Виолончель — Николай Максимов Фортепиано — Михаил Зайденберг