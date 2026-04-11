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Linkin Park трибьют

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 20000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мощный трибьют Linkin Park в исполнении южных гостей LAAV. Linkin Park — смогли совместить всё, что тебе так нравится в рок-музыке - мощные гитарные рифы, эмоциональный вокал, умопомрачительные биты и тексты, проникающие глубоко внутрь. В этот вечер тебя ждёт обойма золотых и платиновых хитов легендарных альтернативщиков: Numb, In The End, What I've Done и многие многие другие, родные с детства и юности песни.

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