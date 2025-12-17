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Christmas Jazz

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Не просто концерт, это настоящее музыкальное путешествие в самую сердцевину зимней сказки. Собрали для тебя лучшее: любимые рождественские и новогодние мелодии, вплетённые в джазовые ритмы. Ты услышишь как нежные, лиричные баллады, так и ритмичные композиции, от которых захочется пританцовывать даже за столиком. Прозвучат классические темы в изящных аранжировках, неожиданные интерпретации и авторские джазовые зарисовки, вдохновлённые атмосферой зимнего праздника. На сцене — опытные джазовые музыканты, настоящие мастера импровизации, каждый из которых вкладывает в музыку частичку своей души. Их игра — это островок счастья, наполненный теплом, искренностью и рождественской магией. Во время концертов во всех заведениях работает кухня и бар, столы обслуживаются официантами. Бронь столика только до конца концерта, если захочется остаться после, у заведений действует депозитная система.

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