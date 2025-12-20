В Петербурге есть город — для обычных туристов, а есть — для искателей загадок и пытливых исследователей. Ты отправишься в захватывающее путешествие по трем островам: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому и откроешь тайны, связанные с мифологией семи различных культур: античной, египетской, христианской, латиноамериканской, исламской, буддийской и современной городской Васильевский остров. Это район, где мифы и легенды встречаются на каждом шагу. Ты пообщаешься с духами и поищешь портал в подземный мир. Петропавловка — Заячий остров — одно из самых популярных мест среди туристов. Это старинное и загадочное место, где сохранился дух прошлого. Христианские мифы заявляют, что именно здесь место хранения Святого Грааля — величайшего артефакта христианства Петроградский остров — каждый дом, каждый камень на Петроградке оброс определенными легендами, событиями. Здесь ты познакомишься с символикой исламской мифологии и буддизма, и легендой о тайном подземном ходе от соборной мечети к дому Эмира Бухарского Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.