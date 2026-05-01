Сартр был беспощаден: человек осуждён быть свободным. Не имея заранее заданной сущности, он вынужден выбирать постоянно — и нести за этот выбор полную ответственность. Без возможности оправдаться обстоятельствами, судьбой или расположением звёзд. Именно эта невыносимость свободы объясняет, почему люди так охотно передоверяют решения знакам. Ролан Барт показал механику этого процесса: обычная вещь — карта, печенье, телевизор — начинает нести смысл, превышающий её природу. Она становится мифом. Не потому, что обладает особой силой, а потому что человек сам наделяет её этой функцией — когда нуждается в опоре. Выставка фиксирует лиминальное состояние — между знаком и действием. Именно здесь, в промежутке, когда знак уже получен, а решение ещё не принято, человек одновременно наиболее уязвим и наиболее свободен. Задача проекта — не разрешить это напряжение, а сделать его видимым. Включить рефлексию. Вернуть человека к себе. Семнадцать художников работают с разными полюсами темы. Одни обращаются к самим инструментам гадания: карты, детские гадалки-оригами, печенья с предсказаниями. Анастасия Чарина исследует мифологизацию повседневного предмета — от яблока до телевизора. Наталья Лаптева работает с заговором как фольклорной формой. Надия Миниахметова — с терпением как действием, Екатерина Чарина — с границей между жизнью и смертью. Виктор Решетников — один из мэтров московской керамики — переводит в объём то, что существовало как графический символ: родовые знаки, солярные орнаменты, геометрические формы, которые в его руках становятся разговором о трансформации, движении и памяти. Соседство работ рождает рифмы: коконы Сергея Соринского, застывшие между двумя состояниями, перекликаются с арканом Повешенного у Наны Татишвили; «Башня» Игоря Васильева — с башней Таро, знаком разрушения и освобождения. Общее — материал. Керамика разных школ и поколений: сложные обжиги, ручная лепка, роспись по сырой эмали, перформанс и вопрос, который каждый из художников задаёт по-своему — и на который каждый зритель отвечает сам. Режим работы: СР-ПН: 12:00–20:00 Выходной день – вторник