В знаменитой фразе, ошибочно приписываемой Марии-Антуанетте, можно увидеть не только запредельный цинизм, но и вполне жизнеутверждающий принцип – призыв бороться с трудностями: когда у тебя нет даже хлеба, самое время есть пирожные, ведь можно прожить без необходимого, а без лишнего нельзя. Десерт обычно осмысляется как нечто сладкое, избыточное, как источник удовольствия. Но искусство знает немало случаев использования десерта в неожиданных контекстах: то, за что можно продаться (лукум у К. С. Льюиса или «бочка варенья и корзина печенья» у Аркадия Гайдара) или торт как провозвестник революции в «Трёх толстяках» Юрия Олеши; торт как протест против ядерного оружия («Торт над городом» Дж. Родари). И это далеко не всё – десерт способен не только тихо уплыть из области удовольствия в область политики, но и предложить для полноты наслаждения не обязательно сладкий продукт. На лекции Татьяны Шоломовой обсудлишь всё многообразие метафорических смыслов десертов. Лектор: Татьяна Шоломова, кандидат философских наук, доцент, РГПУ им. А.И. Герцена