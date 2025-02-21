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Men's choice: топ-6 вин для мужчин

улица Ленина, 29, подъезд 2

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация топ белых и красных вин, по версии мужчин-клиентов Академии Вина. Бывают вина нежные, легкие, воздушные, а бывают плотные, насыщенные, брутальные. Правда ли что мужчины предпочитают вина только с настоящим мужским характером? Узнаешь на праздничной дегустации что выбирают мужчины - и не только. Сет для любителей мускульных экстрактивных вин. «Мужской вкус» — это не про «шашки наголо», брутальные напитки и крепкость вкуса. Это прежде всего про «вкусно», которое у каждого свое, и именно поэтому на дегустации MEN'S CHOICE будет харизматичный стиль вин. Далее белые и красные вина из тех сортов винограда, которые зачастую отмечают для себя гости-мужчины. И, хотя напитки, которые в этот вечер окажутся на ваших столах, можно объединить фразой «это бы заказали мужчины», организаторы против стереотипов — и ждут на ужин ценительниц ярких и крепких вкусов. На дегустации будет представлен секретный сет мускульных экстрактивных вин: мощные белые, яркие красные и крепленые. Хедлайнер дегустации - великое изюмное Амароне (некрепленое!). Сопровождение - эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты).

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