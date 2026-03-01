Константин Мельников — один из самых ярких архитекторов русского авангарда, автор павильона СССР в Париже 1925 года, клубов, гаражей и легендарного дома-мастерской в Кривоарбатском переулке. При жизни его ставили в один ряд с Ле Корбюзье и Фрэнком Ллойдом Райтом, а после 1937 года фактически отстранили от профессии, обвинив в формализме. Документальный фильм «Мельников» (реж. Марина Мария Мельник, премия «Золотой орёл») рассказывает о судьбе архитектора, о его главном произведении — Доме Мельникова — и о том, как творческая свобода оборачивается личной драмой. Оператор — Максим Арбугаев, номинант на «Оскар-2023». После показа состоится открытая дискуссия о наследии Мельникова и его актуальности сегодня. Участники: Наталья Мельникова — правнучка Константина Мельникова, архитектор, искусствовед, главный научный консультант Государственного музея архитектуры им. А.В.Щусева; Пётр Советников и Вера Степанская — сооснователи Katarsis Architects; Оксана Потапова — искусствовед, куратор выставок в Музее истории Санкт-Петербурга, гид и лектор команды «Петербург глазами инженеров». Поговорят о том, почему Дом Мельникова стал одновременно вершиной и изоляцией для автора, как идеи авангарда 1920-х работают в современной архитектуре и что значит продолжать эту линию сегодня.