Приходи поиграть! Азарт — один из самых первобытных инстинктов, тебе предлагают его разбудить в интеллектуальной битве. Следуя за жёлтым кубиком по истории человечества и географии планеты, ты не только весело проведёшь время, но и протестируешь себя в шести ключевых категориях: интуиция, аналитика, дедукция, индукция, эрудиция и скорость реакции. Важно! Интеллектуальная игра построена таким образом, что, имея самые базисные знания из школьного курса, опираясь на логику, ты точно найдёшь ответ. Каждый вопрос — это прыжок в эпоху и события. Штурман игры не только проведет по лабиринтам загадок истории, но и расскажет, как это было. А ещё у организаторов заготовлены сладкие фишки и призы для первой тройки самых азартных. Ведущий игры — Анастасия Ключарёва. Историк (ЛГУ), экс-преподаватель Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, корпоративный лектор, автор увлекательного телеграм-канала «Масонская ложечка».