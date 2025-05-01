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Майские на Base: Улицы России в АТС

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Официальное открытие регионального отделения «Улицы России» в Санкт-Петербурге. «Улицы России» — это движение, объединяющее молодых, активных и неравнодушных к уличной культуре: от спорта и искусства до музыки и социальных инициатив. Организация уже представлена в 40 регионах страны, и теперь Санкт-Петербург официально присоединяется к этому мощному всероссийскому сообществу. В рамках мероприятия тебя ждёт: — Мастер-класс по диджеингу и скретчингу от IBWT DJ School — Лекции от спикеров: Сергей Хацкевич — основатель и художественный руководитель компании «Хацкевич Production», режиссёр шоу и массовых событий. Алексей Сергиенко — художник, предприниматель, общественный деятель. Сергей Крайнов — общественный деятель, депутат, чемпион по скейтбордингу и популяризатор уличной культуры. — Выставка скейтбордов от российского бренда «Базара нет» — Финал и награждение участников Graffiti Sketch Battle — Презентация коллаборации бренда уличной одежды Hard Lunch & Lady Waks Майские на BASE в АТС это: • Погружение в атмосферу живого творчества и уличного самовыражения • Знакомство с лидерами и участниками уличной сцены • Возможность найти единомышленников и стать частью новой городской культуры • Наслаждение вкусом — на территории ВASE в АТС: большая кофейная карта, освежающие лимонады Bakunin Drinks и бургеры от Rockets & Bishops

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