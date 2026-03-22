1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Эфраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромого бородатого любителя выпить Томаса Уэйка. Тот обращается с подчинённым как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Эфраима не отпускает собственное прошлое, так поначалу отказывавшийся от алкоголя парень всё чаще прикладывается к бутылке, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает твориться всякая чертовщина. Фильм демонстрируется в дубляже.