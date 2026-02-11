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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Материя, энтропия и информация: что в основе мира?

КЦ Петроконгресс, Лодейнопольская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 6+

Про событие

Все вещи во Вселенной собраны из фундаментальных сущностей, а все события — из элементарных актов. Но что именно лежит в самой глубине мира, и в какой мере оно сводится к информации? Из информации и запутанности почти удаётся «соткать» даже пространство, но можно ли отделить саму информацию от квантовых полей? Обсудят поиски первооснов на границах Квантовой Парадигмы. О лекторе: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

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