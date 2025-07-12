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Мастер-шоу по валянию

Библиотека «Пороховская», улица Лазо, 8к1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Шерсть, творчество и вау-эффект. Базовый гид по валянию без воды и занудства и лайфхаки, как превратить пушистый комок в крутой арт-объект. На мастер-классе ты сделаешь свой эксклюзивный мини-шедевр (кулон/брелок/значок). Вход свободный.

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