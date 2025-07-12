Шерсть, творчество и вау-эффект. Базовый гид по валянию без воды и занудства и лайфхаки, как превратить пушистый комок в крутой арт-объект. На мастер-классе ты сделаешь свой эксклюзивный мини-шедевр (кулон/брелок/значок). Вход свободный.