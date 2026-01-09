ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс «Твой первый хороший кадр»

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь снимать не «как получится», а осознанно? Приходи на практический мастер-класс для начинающих фотографов и сделай уверенный шаг от случайных кадров к продуманным снимкам с камеры или смартфона. Что тебя ждёт? Понятные настройки: наглядно сравнишь кадры «до» и «после», ты сразу увидишь разницу. Работа со светом: попробуешь разные схемы, снимешь портреты в нескольких вариантах. Композиция в действии: разберёшь простые приёмы и тут же используешь их в съёмке. Максимум практики, минимум теории: ты постоянно работаешь с камерой под руководством преподавателя и уходишь с реальными результатами, а не только с конспектом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста