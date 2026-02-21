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Мастер-класс «Свеча-друза»

набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код двери 7890#

Начало:

Завершение:

3400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Предоставят все необходимые материалы для создания необычного подарка для близких или предмета интерьера для себя. Ты можешь также прийти на мастер-класс со своей второй половинкой (так как он приурочен к Дню Всех Влюблённых). Друза — это природное скопление кристаллов, выросших вместе на одном основании. Целый мир, где каждый кристалл усиливает другой. В эзотерике друзы считают: • мощным энергетическим аккумулятором • проводником намерений • объектом, который очищает пространство и состояние А свеча-друза — это соединение огня, воска и кристаллов, где: • огонь активирует намерение • воск его «запечатывает» • кристаллы усиливают и удерживают Это ритуальный объект, созданный руками человека, который в момент создания вкладывает смысл. Место проведения: наб. канала Грибоедова 156, 3 этаж, код двери 7890# Запись в ТГ

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