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Мастер-класс: создание персонального амулета своими руками

набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Создательница ювелирного бренда Etke приезжает в студию Погружение, чтобы вместе создать то, что будет греть всё желанное время: оберег — кулон. У тебя будет возможность наполнить его тем, что соприкасается с душой в моменте, будут и цветы, и возможность вложить записочку и другое. Промокод «КАВЕР» даёт скидку 1000р. Специально для гостей с платформы стоимость 3800р. Обычная стоимость 4800р. Запись: https://t.me/im_leslet https://t.me/palina121

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