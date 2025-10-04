Мастер-класс: создание персонального амулета своими руками
набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#
Начало:
Завершение:
от 3800₽ до 4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Создательница ювелирного бренда Etke приезжает в студию Погружение, чтобы вместе создать то, что будет греть всё желанное время: оберег — кулон. У тебя будет возможность наполнить его тем, что соприкасается с душой в моменте, будут и цветы, и возможность вложить записочку и другое. Промокод «КАВЕР» даёт скидку 1000р. Специально для гостей с платформы стоимость 3800р. Обычная стоимость 4800р. Запись: https://t.me/im_leslet https://t.me/palina121
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