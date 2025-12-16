Что тебя ждёт: — создание рождественского венка из натуральных материалов — пошаговое обучение даже для тех, кто никогда не занимался творчеством — горячий чай, аромат праздника и чувство полного погружения в процесс — возможность создать подарок своими руками или стильный декор для дома — красивые фотографии готовых работ Почему стоит прийти: Мастер-класс — это не просто новогоднее занятие, а тёплая атмосфера, где творчество становится способом отдохнуть, замедлиться и почувствовать приближение праздника. Каждый участник уносит с собой готовый рождественский венок, который будет радовать тебя всю зиму и украсит дом к Новому Году и Рождеству. Мастер-класс ведёт художница, психоаналитик, Диана Косенко Стоимость: от 3900р. (всё включено) Приходи вдвоём и более — скидка 5% каждому