Мастер-класс по живописи «Картина за 3 часа»
КДК Центральный, улица Чайковского, 2/7Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Порадуй свою половинку в День всех влюблённых. Неважно, новичок ты или опытный художник — под чутким руководством профессионала ты создашь собственное произведение искусства, которое станет не только украшением твоего дома, но и прекрасным подарком для близких. Пригласи свою вторую половинку и создайте парную картину или романтическую валентинку. На мастер-классе вы освоите различные техники живописи, научитесь основам композиции и цветового сочетания. Выбор формата картины: холст 30x40 см или круглый холст диаметром 40 см. Все необходимые материалы уже включены в стоимость.
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