Порадуй свою половинку в День всех влюблённых. Неважно, новичок ты или опытный художник — под чутким руководством профессионала ты создашь собственное произведение искусства, которое станет не только украшением твоего дома, но и прекрасным подарком для близких. Пригласи свою вторую половинку и создайте парную картину или романтическую валентинку. На мастер-классе вы освоите различные техники живописи, научитесь основам композиции и цветового сочетания. Выбор формата картины: холст 30x40 см или круглый холст диаметром 40 см. Все необходимые материалы уже включены в стоимость.