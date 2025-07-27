Константин Сухоплюев приглашает тебя на свой авторский мастер-класс по живописи. Это будет не просто урок рисования, а настоящее творческое приключение. Тебе покажут разные техники, инструменты, и вместе создашь свою собственную картину маслом. Будет очень интересно и вдохновляюще. За подробностями пиши в ТГ