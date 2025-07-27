Мастер-класс по живописи
Галерея «Автограф Сквер», улица Некрасова, 3-5В, 4 этаж
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Константин Сухоплюев приглашает тебя на свой авторский мастер-класс по живописи. Это будет не просто урок рисования, а настоящее творческое приключение. Тебе покажут разные техники, инструменты, и вместе создашь свою собственную картину маслом. Будет очень интересно и вдохновляюще. За подробностями пиши в ТГ
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи