Если ты думаешь, что у тебя «нет голоса» — скорее всего, тебя просто нормально не учили. На этом мастер-классе ты не будешь петь сложные песни и делать вид, что всё получается. Тут разберут базу, без которой голос просто не работает. Что будет: — разберёшь, как на самом деле работает дыхание — поймёшь, что такое опора и почему без неё всё разваливается — тебе покажут, как включается гортанная смычка (без зажимов) — уберёшь основные ошибки, из-за которых голос звучит слабо или нестабильно Обычно уже в процессе у людей: — появляется более устойчивый звук — становится легче брать ноты — уходит лишнее напряжение Подойдёт, если ты: — никогда не занимался вокалом — занимался, но ничего не понял — хочешь начать петь или говорить увереннее