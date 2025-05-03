Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который станет ярким акцентом твоего интерьера? Тафтинг — это увлекательный процесс изготовления ковров, при котором пучки пряжи продеваются через основу, создавая ворс на поверхности. Эта технология позволяет воплотить самые смелые идеи и создать уникальные ковры с разнообразными узорами, текстурами и высоким уровнем износостойкости. В программе мастер-класса: — История развития домашнего уюта. — Пошаговое создание ковра: освоение техники вышивки, добавления цветов и других декоративных элементов. — Реализация своих творческих идей и создание ковра, который подчеркнет стиль и индивидуальность автора. Стоимость материалов: 400 рублей (оплачивается отдельно). С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.