Мастер-класс по тафтингу
проспект Мира, 96
Начало:
Завершение:
от 5500₽ до 15000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который станет ярким акцентом твоего интерьера? Тафтинг — это увлекательный процесс изготовления ковров, при котором пучки пряжи продеваются через основу, создавая ворс на поверхности. Эта технология позволяет воплотить самые смелые идеи и создать уникальные ковры с разнообразными узорами, текстурами и высоким уровнем износостойкости. В программе мастер-класса: — История развития домашнего уюта. — Пошаговое создание ковра: освоение техники вышивки, добавления цветов и других декоративных элементов. — Реализация своих творческих идей и создание ковра, который подчеркнет стиль и индивидуальность автора. Стоимость материалов: 400 рублей (оплачивается отдельно). С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.
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