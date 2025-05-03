ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по тафтингу

проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 15000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который станет ярким акцентом твоего интерьера? Тафтинг — это увлекательный процесс изготовления ковров, при котором пучки пряжи продеваются через основу, создавая ворс на поверхности. Эта технология позволяет воплотить самые смелые идеи и создать уникальные ковры с разнообразными узорами, текстурами и высоким уровнем износостойкости. В программе мастер-класса: — История развития домашнего уюта. — Пошаговое создание ковра: освоение техники вышивки, добавления цветов и других декоративных элементов. — Реализация своих творческих идей и создание ковра, который подчеркнет стиль и индивидуальность автора. Стоимость материалов: 400 рублей (оплачивается отдельно). С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста