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  1. Санкт-Петербург
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Мастер-класс по стейкам

Особняк Балинского, Пироговская набережная, 7

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Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Разберёшь всё, что обычно остаётся за дверью ресторанной кухни: Как выбрать мясо и работать с температурой? Какие специи использовать и как определить степень прожарки? Какая посуда необходима и как подобрать идеальные соусы? Каждый участник пожарит свой собственный альтернативный стейк. Здесь подготовят на всех рибай и стриплойн, участники сделают общий гарнир, салат с овощами гриль, три вида соуса и десерт. Альтернативные стейки — это менее растиражированные, но прекрасные для жарки отрубы. Тут можно будет выбрать пиканью, сирлойн, мачете или диафрагму — и каждый приготовит свой вариант. Классические стейки — пожаришь рибай и стриплойн, сделаешь нарезку на общий стол, чтобы сравнить их с альтернативными отрубами. Гарнир и салат — приготовишь правильный картофель Айдахо и салат с овощами гриль. Три идеальных соуса к мясу: Чимичурри — традиционный аргентинский соус из петрушки. Барбекю — домашний соус на основе томатов с черносливом и беконом. Перечный соус — классика на основе смеси перцев и сливок. Ты научишься готовить его методом фламбе — с поджиганием коньяка. На десерт приготовишь нежные капкейки. В качестве сопровождения предложат бокал красного вина или безалкогольную альтернативу. Повар Наташа Стеклова проведёт тебя по всем этапам, а после мастер-класса отправит тебе электронные рецепты со всеми деталями процесса. Мастер-класс пройдёт в новом прекрасном пространстве — историческом особняке Балинского. Организатор проведёт небольшую экскурсию по залам, а также все участники поднимутся на открытую крышу, чтобы полюбоваться видами Санкт-Петербурга. Важно: Студия расположена на 4-м этаже, здания без лифта — это просят учитывать это при записи. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничениях (серьёзных аллергиях или непереносимости).

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