Мастер-класс по созданию значков и брелков в технике «Тренкадис»
КДК Центральный, улица Чайковского, 2/7Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты узнаешь секреты техники «Тренкадис» — удивительной «ломаной» мозаики из кусочков керамики, которая оживит твои любимые вещи или станет необычным украшением. Ведущая мастер-класса — художник монументальной живописи Ирина Бричагина, руководитель студии «Модуль». В конце занятия ты получишь три эксклюзивных украшения на выбор. Все материалы и инструменты входят в стоимость. А если у тебя есть особенный осколок или семейная реликвия, не забудь взять его с собой.
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