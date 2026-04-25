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Мастер-класс по созданию значков и брелков в технике «Тренкадис»

КДК Центральный, улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь секреты техники «Тренкадис» — удивительной «ломаной» мозаики из кусочков керамики, которая оживит твои любимые вещи или станет необычным украшением. Ведущая мастер-класса — художник монументальной живописи Ирина Бричагина, руководитель студии «Модуль». В конце занятия ты получишь три эксклюзивных украшения на выбор. Все материалы и инструменты входят в стоимость. А если у тебя есть особенный осколок или семейная реликвия, не забудь взять его с собой.

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