Ты сможешь сделать уникальное изделие (или несколько за +150 руб), которое украсит одежду/сумку и добавит индивидуальности. Это прекрасный способ времяпрепровождения с другом или партнёром. Все материалы и инструменты включены. Опыт совсем не важен. Ведёт Натали из магазинчика «Душевность» Количество мест ограничено При покупке 2-х билетов — цена 1400р. (скидка по 100р. на билет)