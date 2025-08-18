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Мастер-класс по созданию украшений обвесов

Пространство Art 33, набережная реки Мойки, 81, подъезд 7, 1 этаж

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь сделать уникальное изделие (или несколько за +150 руб), которое украсит одежду/сумку и добавит индивидуальности. Это прекрасный способ времяпрепровождения с другом или партнёром. Все материалы и инструменты включены. Опыт совсем не важен. Ведёт Натали из магазинчика «Душевность» Количество мест ограничено При покупке 2-х билетов — цена 1400р. (скидка по 100р. на билет)

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