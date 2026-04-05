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Мастер-класс по созданию цветочной композиции «Весна-Пасха»

ТриАдекор, Благодатная улица, 50

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Яркие весенние краски, живые цветы, творческая атмосфера и удовольствие. Ты создашь стильную композицию в весеннем стиле в коробке, которая станет прекрасным декором к светлому празднику Пасха. Что тебя ждёт: — работа с живыми весенними цветами и элементами декора — бережное профессиональное сопровождение — стильная коробка и все материалы включены — эстетика, вдохновение и море красивых фото Прекрасная возможность собраться с подружками на уютном весеннем мастер-классе, поболтать, выпить ароматный кофе, и собрать роскошную композицию из свежих цветов, которая украсит твой дом и каждый день будет напоминать о том, что ты сделал(а) её с большой любовью своими руками. Записаться на МК можно через личные сообщения в ТГ или по номеру телефона.

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