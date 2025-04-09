ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по созданию свечей

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Весенний мастер-класс по созданию индивидуальной ароматической свечи из соевого воска. Создашь уютную атмосферу творчества и вдохновения. Каждый участник сделает собственную свечу с цветами объемом 250 мл, которую сможет забрать с собой. Её горение будет длиться более 20 часов. Все материалы включены в стоимость.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста