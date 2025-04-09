Весенний мастер-класс по созданию индивидуальной ароматической свечи из соевого воска. Создашь уютную атмосферу творчества и вдохновения. Каждый участник сделает собственную свечу с цветами объемом 250 мл, которую сможет забрать с собой. Её горение будет длиться более 20 часов. Все материалы включены в стоимость.