Мастер-класс по созданию свечей
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Весенний мастер-класс по созданию индивидуальной ароматической свечи из соевого воска. Создашь уютную атмосферу творчества и вдохновения. Каждый участник сделает собственную свечу с цветами объемом 250 мл, которую сможет забрать с собой. Её горение будет длиться более 20 часов. Все материалы включены в стоимость.
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