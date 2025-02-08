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[отменено] Мастер-класс по созданию броши в виде сердца

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Проведи субботнее утро в особняке XIX века за одним из самых расслабляющих занятий — рукоделием. В преддверии Дня святого Валентина вместе с мастерами креативной студии LAVR ты создашь брошь в форме сердца. Элементы декора: бусины и фурнитура.

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