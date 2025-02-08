Внимание: отмена мероприятия. Проведи субботнее утро в особняке XIX века за одним из самых расслабляющих занятий — рукоделием. В преддверии Дня святого Валентина вместе с мастерами креативной студии LAVR ты создашь брошь в форме сердца. Элементы декора: бусины и фурнитура.