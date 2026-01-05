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Мастер-класс по рождественскому штоллену

Оптимист
ул. Черняховского, 25

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Учишься печь классический штоллен вместе с Настей Контратьевой. Каждый участник сделает свой собственный штоллен и сможет унести его домой. После мастер-класса обязательно попробуешь уже готовый и дозревший штоллен с чаем и кофе. Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка с цукатами, сухофруктами и орехами. Это масляный плотный кекс, который готовится на дрожжах, что делает текстуру теста рассыпчатой и нежной. Он не влажный, но плотный и очень сдобный. Его выдерживают около месяца до праздника. Тут не используется алкоголь и вкус у кекса деликатный и гармоничный, так что смело рекомендуем семьям с маленькими детками. Штоллены выпекают за месяц до Рождества и оставляют дозревать вплоть до праздника. За это время выпечка пропитывается ароматами начинок и приобретает свой насыщенный неповторимый вкус. Под руководством Насти Кондратьевой приготовишь каждый себе по кексу, научишься замачивать цукаты в алкоголе, замешивать тесто и узнаешь как правильно пропитывать кекс во время созревания. В момент выпекания кексов тебе предложат закуски и напитки от кафе бара Готовить будешь в комфортной группе 8 человек. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса.

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