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Мастер-класс по росписи сумки-шоппера

улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Лето, творчество, краски и ты. На этом мастер-классе ты не только научишься работать с тканевыми материалами, но и создашь свою собственную сумку-шоппер. Это отличный подарок как для себя, так и для близкого человека. Ручная роспись — это не просто искусство, а возможность раскрыть свои творческие способности и увидеть себя с новой стороны. Не переживай, если ты никогда не рисовал. Опытный художник поможет реализовать любую идею. Все материалы, включая сумку-шоппер, уже включены в стоимость. Ты сможешь выбрать свой сюжет для росписи — от лаконичного до яркого арт-стиля. Оплата на месте, регистрация обязательна.

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