Лето, творчество, краски и ты. На этом мастер-классе ты не только научишься работать с тканевыми материалами, но и создашь свою собственную сумку-шоппер. Это отличный подарок как для себя, так и для близкого человека. Ручная роспись — это не просто искусство, а возможность раскрыть свои творческие способности и увидеть себя с новой стороны. Не переживай, если ты никогда не рисовал. Опытный художник поможет реализовать любую идею. Все материалы, включая сумку-шоппер, уже включены в стоимость. Ты сможешь выбрать свой сюжет для росписи — от лаконичного до яркого арт-стиля. Оплата на месте, регистрация обязательна.