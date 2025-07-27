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Мастер-класс по росписи сумки-шоппера

«Центральный», улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Лето — время вдохновения, ярких идей и творчества. Идеальный способ провести день с пользой и создать уникальную вещь своими руками. На мастер-классе ты научишься работать с красками по ткани, освоишь базовые техники и распишешь стильный шоппер по собственному эскизу или с помощью. Ручная роспись — это не просто модно, это способ заявить о себе, выделиться, вложить в вещь часть своей души. А ещё — отличный повод подарить себе творческое настроение и отдохнуть от рутины. Подойдёт даже тем, кто «никогда не рисовал». Всё покажут, подскажут и вдохновят. Все материалы, включая сумку-шоппер, входят в стоимость. Ты сам выберешь сюжет для росписи — от лаконичного до ярко-артового. По всем вопросам пиши Анастасии: https://vk.com/jursil

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