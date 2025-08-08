Мастер-класс по росписи эко-сумок
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе в уютном дворе Планетария № 1 каждый сможет проявить свое творчество, а на выходе получить новую модную сумку с индивидуальным принтом. Эко-сумка уже давно вошла в наш мир, как очень удобная, практичная и экологичная вещь. Мастера привезут много шаблонов для росписи, расскажут о правильном нанесении рисунка и об уходе за изделием в дальнейшем.
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