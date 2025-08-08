На мастер-классе в уютном дворе Планетария № 1 каждый сможет проявить свое творчество, а на выходе получить новую модную сумку с индивидуальным принтом. Эко-сумка уже давно вошла в наш мир, как очень удобная, практичная и экологичная вещь. Мастера привезут много шаблонов для росписи, расскажут о правильном нанесении рисунка и об уходе за изделием в дальнейшем.