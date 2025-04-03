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Мастер-класс по рисованию акварелью

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Один из самых милейших мастер-классов, ведь ты сможешь нарисовать котика акварелью. Никаких навыков и знаний не требуется, преподаватель научит рисовать с нуля, даже если ты никогда не держал в руках кисть. Так что к концу урока у тебя будет готова работа и отличное настроение. Об этом позаботится преподавательница — Наталья Колмогорцева . Она уверена, что каждый человек талантлив, нужно просто суметь раскрыть его потенциал. В стоимость входит напиток. Количество мест всего 10 — необходимо предварительно записаться.

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