Мастер-класс по рисованию акварелью
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Один из самых милейших мастер-классов, ведь ты сможешь нарисовать котика акварелью. Никаких навыков и знаний не требуется, преподаватель научит рисовать с нуля, даже если ты никогда не держал в руках кисть. Так что к концу урока у тебя будет готова работа и отличное настроение. Об этом позаботится преподавательница — Наталья Колмогорцева . Она уверена, что каждый человек талантлив, нужно просто суметь раскрыть его потенциал. В стоимость входит напиток. Количество мест всего 10 — необходимо предварительно записаться.
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