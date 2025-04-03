Один из самых милейших мастер-классов, ведь ты сможешь нарисовать котика акварелью. Никаких навыков и знаний не требуется, преподаватель научит рисовать с нуля, даже если ты никогда не держал в руках кисть. Так что к концу урока у тебя будет готова работа и отличное настроение. Об этом позаботится преподавательница — Наталья Колмогорцева . Она уверена, что каждый человек талантлив, нужно просто суметь раскрыть его потенциал. В стоимость входит напиток. Количество мест всего 10 — необходимо предварительно записаться.