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Мастер-класс по рисованию

улица Ефимова, 6

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Создашь индивидуальную интерьерную картину. Обратятся к образу цветка — символу женственности, мягкости и расслабленности. А работать будут с простейшим материалом — линером. Встречу проведут художницы Вероника и Марина. Уровень художественного мастерства не имеет значения, мастера помогут и направят тебя на каждом этапе, главное — это желание творить. Потому что каждый способен увидеть и воплотить красоту. К стоимости мк обязательно надо будет купить напиток в кофейне.

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