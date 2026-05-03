Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Создашь индивидуальную интерьерную картину. Обратятся к образу цветка — символу женственности, мягкости и расслабленности. А работать будут с простейшим материалом — линером. Встречу проведут художницы Вероника и Марина. Уровень художественного мастерства не имеет значения, мастера помогут и направят тебя на каждом этапе, главное — это желание творить. Потому что каждый способен увидеть и воплотить красоту. К стоимости мк обязательно надо будет купить напиток в кофейне.
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