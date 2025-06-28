Как снимать кино, которое захотят посмотреть? Как добиться органичной игры от актёров? Как пробиться в индустрию и площадки мирового уровня? Рустам Халиков — режиссёр (NYFA, Luther Shane Hurlbut, «Индустрия» Бондарчука, Noon by Irina Volkova), автор сериала «TOOMUCH» (готовится к релизу на Netflix), участник проекта «Кухня» и создатель клипов для звёзд российской эстрады — разберёт всё по полочкам. Что будет на мастер-классе? — Авторское кино vs мейнстрим: как балансировать между искусством и коммерцией. — Органика в кадре: как добиться правдоподобности. — Разбор видео-визиток и проб (да, субъективно, но честно). — Психосоматика персонажа: связь внутреннего и внешнего. — Импульс, спонтанность и высокая температура игры. — Мизансцена и работа с режиссёром на площадке. Почему это стоит твоего времени? — Практика, а не теория — реальные кейсы из работы с Netflix, сериалами и клипами. — Разбор ваших материалов – критика, советы, работа над ошибками. — Нетворкинг — знакомство с коллегами и инсайды индустрии. — Мотивация — истории прорыва и тонкости профессии. А также есть шанс попасть как актер в проект Рустама, тк он всегда ищет новые образы и новых людей. Для кого? — Начинающие режиссёры и актёры. — Те, кто хочет сниматься в кино, театре или рекламе. — Все, кому важно понимать, как создаётся настоящее кино. P.S. Если ты всё ещё думаешь, что «настоящее кино» снимается только в Голливуде — Рустам докажет, что это не так. Стоимость 28 июня — 4000р 29 июня — 5000р 2 дня — 7000р Запись в личные сообщения в телеграм.