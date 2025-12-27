[солдаут] Мастер-класс по приготовлению сыра
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Что будет? - вводная лекция о видах сыра и о том, как его готовят в разных странах - приготовление вкуснейшего швейцарского сыра Belper Knolle в авторском варианте (этот рецепт вы потом сможете повторить дома) - дегустация Цена, тайминг и вот это всё: - 10 человек - примерно 1,5 часа - 2000р с человека (напиток от бара и всё, что нужно для мк включено в стоимость) Проведёт мастер-класс основательница сыроварни SKnolle - Седа Аланнэ.
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