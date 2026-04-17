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  1. Санкт-Петербург
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Мастер-класс по позированию

Брусницын
Автопортретная №1, Дом с башней, 2 этаж, Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

В Автопортретной №1 разберут, как чувствовать себя уверенно перед камерой и находить удачные ракурсы без лишнего напряжения. В программе: работа с позой и движением, съёмка в полный рост и портрет, а также практические приёмы, которые помогают выглядеть естественно в кадре. Занятие проведёт Елизавета Егорова — топ-модель и педагог по дефиле и фотопозированию. В процессе участники не только попробуют всё на практике, но и получат готовые снимки с цветокоррекцией. Что тебя ждёт: — вводная информация о правилах позирования; — практическая отработка поз с комментариями и помощью от педагога; — фотосессия: ты получишь до 30 фото в цветокоррекции.

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