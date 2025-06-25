Два преподавателя. Один вечер. И новый старт для твоего голоса. Педагоги: 1. Константин Шейнин — основатель школы «Ое Оратор» 2. Маргарита Савина — харизматичная ведущая с яркой энергетикой Мужской и женский подход, сила и мягкость, структура и вдохновение — в одном зале, в одном вечере. Что тебя ждёт: — прокачка речи, уверенности и внутренней свободы — реальные техники и практика без «воды» — видеограф на площадке: сможешь получить крутой контент о себе — вдохновение, энергия и комьюнити, которое захочется сохранить Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Запись через ТГ