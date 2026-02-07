На мастер-классе ты сможешь создать шкатулку из глины по всем канонам керамики в виде анатомического сердца — уникальный подарок для близкого человека на День святого Валентина. Мастер с заботой проведёт тебя через все этапы лепки — от бесформенного комка глины до изящной шкатулки с идеально подходящей крышкой. Ты украсишь её отпечатками, тайными символами, именами или нежными узорами. В ней можно будет хранить колечки, билетики из кино или ключ от твоего сердца. Тебя ждёт настоящая магия тактильных ощущений! Глина послушно оживёт в твоих руках, снимет напряжение и наполнит спокойствием. Это приключение, которым можно поделиться: приходи вдвоём, чтобы создать парные шкатулки, или втайне от второй половинки, чтобы устроить сюрприз. После занятия шкатулка пройдёт сушку и обжиг в высокотемпературной печи и будет покрыта нежно-алой глазурью. Подарок можно будет забрать с 12 февраля или заказать доставку до дома. Стоимость занятия — 1800 рублей + 600 рублей за покрытие. Продолжительность мастер-класса — около 2-х часов. Все материалы, инструменты и обжиги предоставляются.