Ты когда-нибудь задумывался, как рождается настоящий сыр? Тот самый, с живым характером, неповторимым ароматом и историей в каждом кусочке? Сыровар Светлана Кутарина приезжает в Петербург, и это значит, что ты можешь прийти на мастер-класс по изготовлению и на дегустацию сыров одноимённой фермы под аккомпанемент российских вин. В субботу, 31 января, Светлана в винотеке «Русское Вино» представит сыры собственного производства, и научит их готовить. На мастер-классе ты: — Увидишь превращение обычного молока в молодую нежную моцареллу. — При желании примешь участие в процессе создания, погрузишь руки в теплую нежность будущего сыра и почувствуешь его текстуру. — Узнаешь секреты выбора молока, заквасок и температурных нюансов. В процессе приготовления сыра ты продегустируешь полутвердые и выдержанные сыры: 1. Зареченский, 2. Трюфель, 3. Капрезе, 4. Пажитник, 5. Святогорский, 6. Моцареллу собственного приготовления. Под сыры Кутаринской фермы основатели проекта «О винах России. С любовью» представят и нальют в бокалы три вида вин. И еще дополнительные приятности для участников дегустации: * на сыры «Кутаринской Фермы» скидка 10% * на все напитки в винотеке «Русское Вино» скидка 15% * общение и фотографии со Светланой Кутариной — бесценны. **В дегустационном сете (сыр и вино) возможны изменения.