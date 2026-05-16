От итальянской кухни всегда исходит какое-то определённое тепло, тебе не кажется? На мастер-классе научишься готовить разнообразные блюда из итальянской кухни. Научишься готовить вкусную домашнюю итальянскую пасту + научишься скручивать каннеллони. А рецепт теста можно использовать и для лазаньи, и для лапши. Одной пастой, конечно же, не обойдутся, и вместе с Наташей Стекловой приготовишь богатый итальянский стол: Вителло тонато — классическая итальянская холодная закуска из нежнейшей телятины с соусом из тунца. Научимся выбирать и готовить мясо и, конечно, сам сделаешь соус. Каннеллони с сыром и шпинатом — сами сделаешь тесто, рецепт универсален и для других видов пасты. Нафаршируешь каннеллони беспроигрышным сочетанием сыра и шпината, запечёшь под соусом бешамель. Панна котта — потрясающе нежный сливочный десерт, с легким ванильным ароматом, вкусовой акцент сделаем клубничным соусом и украшением из свежих ягод. В мастер-класс включен любой напиток из меню бара: чай, кофе, морс или сидр. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. ! Пожалуйста, не забудьте заранее предупредить о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если вы понимаете, что данный продукт войдет в состав блюд.