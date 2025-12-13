Мастер-класс по бальным танцам
улица Некрасова, 3-5, 2 этаж, новый зал
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Школа танцев «Андеор» проводит эксклюзивный мастер-класс. Для кого: для всех, кто хочет добавить драйва в предпраздничные дни. Удобная форма — обязательна Вход свободный, оплата мастер-класса — донейшн.
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