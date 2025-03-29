Мастер-класс по акварели «Пишем картину цветка фуксии»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Весенний мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника ты создашь реалистичную картину цветка фуксии.
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