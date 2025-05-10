Мастер-класс по акварели «Первоцветы»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Уютный мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника Марии Спивак ты создашь реалистичную иллюстрацию первоцветов: подснежников и крокусов. Мастер-класс пройдёт в частном крыле особняка, которое откроют специально под событие. До начала у тебя будет время свободно прогуляться по открытым парадным и гостиным стиля необарокко, сделать фотографии, отдохнуть у фонтана в зимнем саду или посетить бар, где можно заказать игристое и классические театральные закуски.
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