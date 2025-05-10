Уютный мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника Марии Спивак ты создашь реалистичную иллюстрацию первоцветов: подснежников и крокусов. Мастер-класс пройдёт в частном крыле особняка, которое откроют специально под событие. До начала у тебя будет время свободно прогуляться по открытым парадным и гостиным стиля необарокко, сделать фотографии, отдохнуть у фонтана в зимнем саду или посетить бар, где можно заказать игристое и классические театральные закуски.