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Мастер-класс по акварели «Пасхальное яйцо»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Уютный мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника Марии Спивак ты создашь праздничную акварельную иллюстрацию пасхального яйца. Также у тебя будет возможность поработать каллиграфическим инструментом — остроконечным пером.

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