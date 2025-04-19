Мастер-класс по акварели «Пасхальное яйцо»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Уютный мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника Марии Спивак ты создашь праздничную акварельную иллюстрацию пасхального яйца. Также у тебя будет возможность поработать каллиграфическим инструментом — остроконечным пером.
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