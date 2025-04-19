Уютный мастер-класс по акварели в особняк XIX века. Под чутким руководством профессионального архитектора-художника Марии Спивак ты создашь праздничную акварельную иллюстрацию пасхального яйца. Также у тебя будет возможность поработать каллиграфическим инструментом — остроконечным пером.