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Мастер-класс по актерскому мастерству

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь соприкоснуться со своими живыми эмоциями, погрузиться в состояние «счастливого дурака», которому всё можно и станешь участником разных ситуаций через этюды. Под чутким руководством педагога по актёрскому мастерству ты совершишь путешествие к своей природе: — к умению слышать и понимать себя — к умению расслабиться и позволить протекать процессам внутри без твоего волевого участия — к умению отдаваться внутренним импульсам Ведущая: Елена Ефимова — актриса, педагог по вокалу и актёрскому мастерству. Необходимо заранее зарегистрироваться.

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