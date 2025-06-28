На мастер-классе ты сможешь соприкоснуться со своими живыми эмоциями, погрузиться в состояние «счастливого дурака», которому всё можно и станешь участником разных ситуаций через этюды. Под чутким руководством педагога по актёрскому мастерству ты совершишь путешествие к своей природе: — к умению слышать и понимать себя — к умению расслабиться и позволить протекать процессам внутри без твоего волевого участия — к умению отдаваться внутренним импульсам Ведущая: Елена Ефимова — актриса, педагог по вокалу и актёрскому мастерству. Необходимо заранее зарегистрироваться.