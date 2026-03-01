Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и любителей творческих экспериментов. «Нерияге» в переводе означает «смешивать» и «вытягивать» – старинная японская техника создания керамических изделий, имитирующий мраморные узоры. Создай неповторимую тарелку, пиалу, стакан или небольшую вазочку, смешав удивительный узор из глин разных цветов на твой выбор и вытянув массу на гончарном круге. Все необходимые материалы для мастер-класса, два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Длительность: 2 – 2,5 часа.