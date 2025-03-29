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Макияж для себя

Бьюти-пространство «Архетип», ул. Литейный проспект 41, 4 этаж

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3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: перенос события на 29 марта, 12:00. Студия красоты «Архетип» приглашает тебя на групповой мастер-класс для себя. Тема «Весенний макияж». Научишься делать лёгкий, естественный макияж для себя на каждый день на весну/лето, без перегруза. Программа мастер-класса: 1. Основы макияжа. Узнаешь всё о продуктах: как выбрать, использовать и сочетать. 2. Техника нанесения. Изучишь основные правила, которые помогут добиться безупречного результата. 3. Секреты «макияжа без макияжа». Создашь лёгкий весенний образ, который подчеркнёт твою естественную красоту. 4. Вопросы и ответы. Обсудишь всё, что тебя волнует и разберёшь свои запросы. Что ты получишь: — Научишься делать лёгкий макияж, который подчеркнёт твои совершенства; — Станешь разбираться в косметике и её применении; — Узнаешь новые техники и подходы, которые сможешь использовать каждый день. Ведущая: Алина, профессиональный визажист с многолетним опытом, которая объяснит всё просто и доступно. Группа до 4 человек, чтобы уделить максимум внимания каждому участнику. Запись: https://t.me/Buzina_Dasha

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